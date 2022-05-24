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На супутникових знімках видно, як на російські кораблі в Криму вантажать українське зерно

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Севастополь, Вівторок 24 травня 2022 04:42
На супутникових знімках видно, як на російські кораблі в Криму вантажать українське зерно Фото: українське зерно вантажать на російські корабель (Maxar Technologies)
Автор: Роман Мирончук

На нових знімках супутників компанії Maxar Technologies видно, як на російські судна в окупованому Севастополі завантажується вкрадене українське зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На опублікованих супутникових знімках, що датуються 19 і 21, травня видно два вантажних корабля, які ходять під російським прапором - "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка". Вони пришвартовані в порту Севастополя, і на них вантажать зерно, яке сиплеться зі стрічки у відкритий трюм.

Супутникові знімки Maxar Technologies

За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва кораблі покинули порт: "Матрос Позініч", який пливе через Егейське море в Бейрут, а "Матрос кішка" все ще знаходиться в Чорному морі.

У виданні зазначають, що важко сказати напевно, чи завантажується судно на фото вкраденим українським зерном. Але окупований Росією Крим сам виробляє мало зерна, на відміну від багатих сільськогосподарським виробництвом українських регіонів Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, російські окупанти вивезли 300 тонн зерна із Запорізької області.

Ми також писали про те, що президент України Володимир Зеленський закликає домагатися від РФ коридору для вивезення зерна.

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