"На Змеином острове в Украине было замечено большое российскую баржу с краном и десантным судном. Видно дополнительные транспортные средства, их сейчас 14. Эта баржа совершила много поездок на остров за последние недели", - написал он.

Фото: спутниковые снимки показали российскую технику на острове Змеиный (twitter.com/ArtisanalAPT)

Напомним, по последним данным Оперативного командования "Юг", российские военные пытаются вытащить из воды у острова Змеиный пораженный десантный катер типа "Раптор", и переправить его в пункт базирования Донузлав.

Также мы писали, почему для россиян так важен остров Змеиный.

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