"На Зміїному острові в Україні було помічено велику російську баржу з краном і десантним судном. Видно додаткові транспортні засоби, їх наразі 14. Ця баржа здійснила багато поїздок на острів за останні тижні", - написав він.

Фото: супутникові знімки показали російську техніку на острові Зміїний (twitter.com/ArtisanalAPT)

Нагадаємо, за останніми даними Оперативного командування "Південь", російські військові намагаються витягнути з води біля острова Зміїний уражений десантний катер типу" Раптор", і переправити його в пункт базування Донузлав.

Також ми писали, чому для росіян так важливий острів Зміїний.

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