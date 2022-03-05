Спутниковая система Starlink прибыла в Киев, - Кличко

"Два Starlink предоставило Минцифры. О десяти мы с Владимиром (Кличко) договорились с международными партнерами и друзьями. Starlink будет работать для обеспечения работы критической инфраструктуры города и обороны столицы", - сообщил глава Киева.

Starlink использует созвездие спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле.

В частности, основная цель сервиса – принести быстрый интернет в труднодоступные районы. Поэтому сейчас любой человек из 25 стран, где доступна услуга, может его подключить.

Напомним, ранее Илон Маск ответил на просьбу Михаил Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине.

После этого в Украину прибыла первая партия оборудования Starlink от Илона Маска для спутникового интернета.