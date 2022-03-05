RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Супутникова система Starlink прибула до Києва, - Кличко

Автор: Людмила Жукова

Партія пристроїв глобальної супутникової системи Starlink приїхала до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

"Два Starlink надало Мінцифри. Про десять ми з Володимиром (Кличком) домовилися з міжнародними партнерами і друзями. Starlink буде працювати для забезпечення роботи критичної інфраструктури міста і оборони столиці", - повідомив глава Києва.

Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу в інтернет своїм клієнтам на Землі.

Зокрема, основна мета сервісу-принести швидкий Інтернет у важкодоступні райони. Тому зараз будь-яка людина з 25 країн, де доступна послуга, може його підключити.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск відповів на прохання Михайло Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні.

Після цього в Україну прибула перша партія обладнання Starlink від Ілона Маска для супутникового інтернету.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ