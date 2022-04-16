Спутники показали более 800 новых могил в оккупированном Херсоне, - The Washington Post

Спутники зафиксировали новые могилы на Херсонском кладбище. В период с 28 февраля по 15 апреля их было добавлено по меньшей мере 824.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным недавних спутниковых снимков, проанализированных лондонским некоммерческим центром информационной устойчивости (CIR), в оккупированном Россией Херсоне копают ряды за рядами могил.
Снимки Planet Lab показали, что с 28 февраля по 15 апреля на Херсонском кладбище было добавлено по меньшей мере 824 новые могилы, места захоронения находятся на окраине города, к востоку от аэропорта.
"Страшно подумать о том, как погибли мирные жители и что еще происходит в этих районах", - сказал директор по расследованиям CIR Бенджамин Стриком.
Напомним, с 3 марта Херсон находится под оккупацией российских войск. Несмотря на это, местные жители выходят на митинги и оказывают сопротивление врагу.
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