UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спутники показали более 800 новых могил в оккупированном Херсоне, - The Washington Post

Фото: спутники показали более 800 новых могил в оккупированном Херсоне (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Спутники зафиксировали новые могилы на Херсонском кладбище. В период с 28 февраля по 15 апреля их было добавлено по меньшей мере 824.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным недавних спутниковых снимков, проанализированных лондонским некоммерческим центром информационной устойчивости (CIR), в оккупированном Россией Херсоне копают ряды за рядами могил.

Снимки Planet Lab показали, что с 28 февраля по 15 апреля на Херсонском кладбище было добавлено по меньшей мере 824 новые могилы, места захоронения находятся на окраине города, к востоку от аэропорта.

"Страшно подумать о том, как погибли мирные жители и что еще происходит в этих районах", - сказал директор по расследованиям CIR Бенджамин Стриком.

Напомним, с 3 марта Херсон находится под оккупацией российских войск. Несмотря на это, местные жители выходят на митинги и оказывают сопротивление врагу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины