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Супутники показали понад 800 нових могил в окупованому Херсоні, - The Washington Post

Фото: супутники показали понад 800 нових могил в окупованому Херсоні (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Супутники зафіксували нові могили на Херсонському кладовищі. У період з 28 лютого по 15 квітня їх було додано щонайменше 824.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними нещодавніх супутникових знімків, проаналізованих лондонським некомерційним центром інформаційної стійкості (CIR), в окупованому Росією Херсоні копають ряди за рядами могил.

Знімки Planet Lab показали, що з 28 лютого по 15 квітня на Херсонському кладовищі було додано щонайменше 824 нові могили, місця поховання знаходяться на околиці міста, на схід від аеропорту.

"Страшно подумати про те, як загинули мирні жителі та що ще відбувається у цих районах", - сказав директор по розслідуванням CIR Бенджамін Стрік.

Нагадаємо, з 3 березня Херсон перебуває під окупацією російських військ. Попри це, місцеві жителі виходять на мітинги та чинять спротив ворогу.

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ХерсонВійна Росії проти України