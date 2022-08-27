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Спутник зафиксировал последствия новых ударов ВСУ по Антоновском мосту

Фото: в сети появились спутниковые снимки Антоновского моста (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Последствия новых ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне зафиксировал спутник. На снимке заметны значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-исследователя Тима Эрхарта в Twitter.

Он опубликовал фото спутника компании Planet Labs. Снимок был сделан около 15:00 26 августа, почти через час после ударов украинских военных.

ВСУ ударили в южную сторону моста. Секция не разрушена, однако покрытие значительно повреждено. На Антоновском мосту не видно транспорта. Это свидетельствует о том, что его не используют. Однако понтон оккупантов до сих пор работает.

Фото: спутниковый снимок Антоновского моста (twitter.com/ArtisanalAPT)

Также Эрхарт показал спутниковый снимок Дарьевского моста через реку Ингулец в Херсонской области. Повреждений незаметно из-за плохого качества. Однако понтонная переправа, построенная рядом, говорит о том, что оккупанты используют ее для переброски техники.

Фото: спутниковый снимок Дарьевского моста (twitter.com/ArtisanalAPT)

Напомним, недавно ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами.

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