Супутник зафіксував наслідки нових ударів ЗСУ по Антонівському мосту

Він опублікував фото супутника компанії Planet Labs. Знімок був зроблений близько 15:00 26 серпня, майже через годину після ударів українських військових.

ЗСУ вдарили у південну сторону мосту. Секція не зруйнована, проте покриття значно пошкоджене. На Антонівському мосту не видно транспорту. Це свідчить про те, що його не використовують. Проте понтон окупантів досі працює.

Фото: супутниковий знімок Антонівського мосту (twitter.com/ArtisanalAPT)

Також Ерхарт показав супутниковий знімок Даріївського мосту через річку Інгулець у Херсонській області. Пошкоджень не помітно через погану якість. Однак понтонна переправа, збудована поруч, говорить про те, що окупанти використовують її для перекидання техніки.

Фото: супутниковий знімок Даріївського мосту (twitter.com/ArtisanalAPT)