RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Супутник зафіксував наслідки нових ударів ЗСУ по Антонівському мосту

Фото: у мережі з'явилися супутникові знімки Антонівського мосту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Наслідки нових ударів ЗСУ по Антонівському мосту у Херсоні зафіксував супутник. На знімку помітні значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-дослідника Тіма Ерхарта в Twitter.

Він опублікував фото супутника компанії Planet Labs. Знімок був зроблений близько 15:00 26 серпня, майже через годину після ударів українських військових.

ЗСУ вдарили у південну сторону мосту. Секція не зруйнована, проте покриття значно пошкоджене. На Антонівському мосту не видно транспорту. Це свідчить про те, що його не використовують. Проте понтон окупантів досі працює.

Фото: супутниковий знімок Антонівського мосту (twitter.com/ArtisanalAPT)

Також Ерхарт показав супутниковий знімок Даріївського мосту через річку Інгулець у Херсонській області. Пошкоджень не помітно через погану якість. Однак понтонна переправа, збудована поруч, говорить про те, що окупанти використовують її для перекидання техніки.

Фото: супутниковий знімок Даріївського мосту (twitter.com/ArtisanalAPT)

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонская областьВійна в Україні