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Спутник "Сич-2-30" из-за кибератак работает в ограниченном режиме, - Тафтай

Фото: Спутник "Сич-2-30" из-за кибератаки работает в ограниченном режиме (yuzhnoye.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Спутник "Сич 2-30" регулярно выходит на связь, однако функционирует в ограниченном режиме. Это не позволяет использовать все его мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что в настоящее время спутник не может передавать снимки. Также он рассказал, что сателлит подвергся кибератаке, которая влияла на его работу.

"К сожалению, сейчас есть вопросы по функционированию спутника Сич 2-30", - заявил Тафтай.

Предприятие КБ "Южное", которое разрабатывало и создавало этот спутник, готовит финальный отчет в отношении функционирования аппарата и его летных испытаний.

По словам Тафтая, предтечей российского вторжения могли стать январские кибератаки на спутник.

Напомним, что SpaceX запустила в космос украинский спутник "Сич-2-30" в январе этого года.

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