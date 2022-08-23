RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Супутник "Січ-2-30" через кібератаки працює в обмеженому режимі, - Тафтай

Фото: Супутник "Січ-2-30" через кібератаки працює в обмеженому режимі (yuzhnoye.com)
Автор: Дмитро Браславський

Супутник "Січ 2-30" регулярно виходить на зв’язок, проте функціонує в обмеженому режимі. Це не дозволяє використовувати всі його потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай заявив, що наразі супутник не може передавати знімки. Також він розказав, що сателіт зазнав кібератаки, яка впливала на його роботу.

"На жаль, зараз є питання по функціонуванню супутника Січ 2-30", - заявив Тафтай.

Підприємство КБ "Південне", яке розробляло та створювало цей супутник, готує фінальний звіт стосовно функціонування апарату та його льотних випробувань.

За словами Тафтая, предтечею російського вторгнення могли бути січневі кібератаки на супутник.

Нагадаємо, що SpaceX запустила у космос український супутник "Січ-2-30" в січні цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Госкосмос