Супутник "Січ-2-30" через кібератаки працює в обмеженому режимі, - Тафтай

Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай заявив, що наразі супутник не може передавати знімки. Також він розказав, що сателіт зазнав кібератаки, яка впливала на його роботу.

"На жаль, зараз є питання по функціонуванню супутника Січ 2-30", - заявив Тафтай.

Підприємство КБ "Південне", яке розробляло та створювало цей супутник, готує фінальний звіт стосовно функціонування апарату та його льотних випробувань.

За словами Тафтая, предтечею російського вторгнення могли бути січневі кібератаки на супутник.