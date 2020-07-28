Спустя тысячу лет после Крещения Украина имеет независимую церковь, - Порошенко

Тысяча тридцать вторая годовщина Крещения это больше, чем религиозный праздник. Этот день важен для всех украинцев, независимо от того, кто какую веру исповедует.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко ко Дню Крещения Руси-Украины на своей странице в Facebook.

"Власть заблокировала закон, который обязывает российскую церковь в Украине в своем официальном названии обозначить связь с Москвой, а не маскироваться под украинской вывеской. Игнорирует и закон, который наделил общины правом свободного перехода к независимой Православной Церкви Украины", - пишет Порошенко.

Впрочем, по его мнению, никто не сможет заморозить расцвет украинской церкви и ее признания другими.

"ПЦУ растет и ширится. Она укрепляет свой авторитет среди украинцев. Закономерный исторический процесс уже нельзя остановить. Тем более – повернуть назад. Это наше достижение - необратимое. После Крещения понадобилось более тысячи лет, чтобы получить собственную независимую церковь. Но только тот плод, ради которого выпало много потрудиться, является по-настоящему ценным", - добавляет Порошенко.

По его мнению, выбор Владимира Великого оказался не только религиозным, но и цивилизационным. И уже при Ярославе Владимировиче Киев стал центром мощной европейской державы, интегрированной в тогдашние политические и культурные процессы континента.

"Поэтому поздравляю каждого украинца в Украине и за ее пределами с Днем Крещения Руси-Украины и желаю крепкой веры в победу нашего государства и процветания украинского народа. Беречь и укреплять наше единство, нашу духовную свободу и нашу свободную независимую европейскую Украину, заложенную Владимиром Великим", - резюмировал Порошенко.

Напомним, сегодня в Украине отмечают праздник, посвященный крещению Киевской Руси. Обычно в этот день церкви устраивают крестный ход, но в этом году в связи с пандемией его отменили.

Праздник был установлен указом третьего президента Украины Виктора Ющенко от 25 июля 2008 года.