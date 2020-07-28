Через тисячу років після Хрещення Україна має незалежну церкву, - Порошенко

Тисяча тридцять друга річниця Хрещення це більше, ніж релігійне свято. Цей день важливий для усіх українців, незалежно від того, хто яку віру сповідує.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко до Дня Хрещення Руси-України на своїй сторінці у Facebook.

"Влада заблокувала закон, який зобов’язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв’язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою. Ігнорує й закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної Церкви України", - пише Порошенко.

Втім, на його думку, ніхто не зможе заморозити розквіт української церкви та її визнання іншими.

"ПЦУ росте і шириться. Вона зміцнює свій авторитет серед українців. Закономірний історичний процес вже не можна зупинити. Тим більше – розвернути назад. Це наше досягнення - незворотне. Після Хрещення знадобилося понад тисячу літ, щоб отримати власну незалежну церкву. Але тільки той плід, заради якого випало багато потрудитися, є по-справжньому цінним", - додає Порошенко.

На його думку, вибір Володимира Великого виявився не лише релігійним, а й цивілізаційним. І вже за Ярослава Володимировича Київ став центром потужної європейської держави, інтегрованої у тогочасні політичні і культурні процеси континенту.

"Тож вітаю кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Руси-України та бажаю міцної віри в перемогу нашої держави та процвітання українського народу. Бережімо і зміцнюймо нашу єдність, нашу духовну свободу і нашу вільну незалежну європейську Україну, закладену Володимиром Великим", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають свято, присвячене хрещенню Київської Русі. Зазвичай у цей день церкви влаштовують хресний хід, але в цьому році у зв'язку з пандемією його скасували.

Свято було встановлено указом третього президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року.