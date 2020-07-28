Сегодня отмечают День Крещения Руси-Украины

Фото: священник (РБК-Украина)

В этом году крестной ходы не будет

Сегодня Украине отмечают праздник, посвященный крещению Киевской Руси. Обычно в этот день церкви устраивают крестный ход, но в этом году в связи с пандемией его отменили.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Праздник был установлен указом третьего президента Украины Виктора Ющенко от 25 июля 2008 года.

История крещения Киевской Руси

Князь Владимир Святославович начал править в Киеве примерно в 980 году. В годы его княжения завершилось объединение Древнерусского государства. Он провел административную реформу, заменив в центрах основных русских земель племенных вождей. Он реформировал законодательство, дополнив и развив в соответствии с требованиями времени старый "Закон Русский". Новый, также устный, правовой кодекс, который получил название "Устав Земленой".

Владимир принял христианство из Византии и ввел его в качестве государственной религии на Руси. Согласно летописи, Владимир окрестил своих подданных в 988 году, в Киеве, на реке Почайна, притоке Днепра.

После изменения государственной религии Владимир ввел церковно-административную реформу, которая функционировала в Византийской империи. Принятие христианства способствовало укреплению связей между отдельными землями Руси и с европейскими странами.

Таким образом, христианизация Киевской Руси означала вхождение ее в мировую христианскую общность, нахождение ею своего места в содружестве христианских государств.

Напомним, в этом году в Украине не будут проводить крестные ходы на годовщину Крещения Киевской Руси, православная церковь Украины и Украинская православная церковь отказались от ходов из-за пандемии коронавируса.

Отметим, в мае ПЦУ просила правительство ослабить карантин для украинских прихожан.