Спустя год ценности президента и его команды остались неизменными, - Холодов

Фото: Андрей Холодов (РБК-Украина)

По словам Холодова, единственный критерий, по которому Зеленский оценивает работу команды - это ее результативность

Спустя год ценности президента и его команды не изменились, Владимир Зеленский по-прежнему прямо говорит с депутатами, исправляет кадровые ошибки и строит институты власти по новым стандартам. Об этом написал народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов на своей странице в Facebook, подводя итоги первого года работы Владимира Зеленского на посту президента.

"Я знаю Владимира Зеленского лично несколько лет. И я вижу, что его ценности остались неизменными. То, во что он верит, что говорит и что делает - совпадает. Несколько раз президент звонил мне и задавал вопросы относительно моей публичной позиции по тем или иным законопроектам. Цель у нас одна, а разногласия были основаны на том, что мы по-разному видим пути ее достижения. Я могу с ним соглашаться, могу не соглашаться - но это всегда прямой разговор. Для меня это ценно", - написал Холодов.

Также Холодов отметил, что единственный критерий, по которому Зеленский оценивает работу команды - это ее результативность.

"Критерий один - результат. Есть результат - молодец, работай дальше. Нет - не занимай место. Если справедливо утверждение о том, что рыба гниет с головы - я надеюсь, будет действенным и обратный принцип: если голова нормальная, то и все остальное должно постепенно очиститься", - написал Холодов.

Нардеп считает, что "Зеленский - честный боец, и 90% депутатов в Раде также работают с полной отдачей, следуют предвыборной программе и исповедуют задекларированные ценности".

Также, по его мнению, Зеленский устраняет допущенные кадровые ошибки.

"В каких-то отраслях нужные законы приняты и новые команды сформированы - поэтому есть более успешные министерства (вроде Минцифры) или направления. А есть те, где кадровый кризис, куда людей с современным мышлением еще не подобрали. Ну и самое неприятное - это люди, которые не оправдывают ожиданий. Они попадают в вертикаль Кабмина не могут удержаться от соблазнов власти и больших денег, которые там курсируют. И меняются буквально на глазах, начинают отказываться от задекларированных ценностей и заниматься каким-то мутными делами. Я видел, как несколько раз президент попадал в ловушку доверия - потому что вообще никому не доверять не получится, а те, кому доверяешь, могут оказаться не надежными", - добавил Холодов.

В марте партия "Слуга народа" планировала подвести итоги первого полугодия работы Рады, но в связи с пандемией коронавируса пришлось пересмотреть стратегию и приоритеты, отмечает нардеп.

"Украина попала в идеальный шторм. На повестке дня одновременно: мир и война, освобождение заложников; иностранные посольства, олигархи и их попытки влиять на целые государственные институты, отрасли и регионы; попытка использовать Украину в качестве разменной монеты в раскладе по импичменту Трампу и подготовка ко второму раунду этой истории осенью; пик выплат по внешним долгам и кредитам, которых понабирали предыдущие президенты; провокации и трагедии с лесными пожарами; и, конечно же, коронавирус, карантин, мировой локдаун и последующий за ним глобальный экономический кризис непрогнозируемого масштаба. Задачи усложнились, приоритеты изменились, неопределенность нарастает - как эпидемиологическая, так и в экономике. И единственное, что мы все уже точно поняли - в сложной ситуации Украина может полагаться только на себя. Так было в 2014 году, так есть в 2020-м. Наверное, пандемия и карантин должны были напомнить многим нашим согражданам именно об этом. И раз уж мы называем происходящее в Украине штормом - самое время вспомнить, что все мы в одной лодке", - резюмировал Холодов.

Напомним, ранее нардеп Андрей Холодов обвинил руководство Одесской таможни и ГТС в "крышевании" минимизаторов.