Через рік цінності президента та його команди залишилися незмінними, - Холодов

Фото: Андрій Холодов (РБК-Україна)

За словами Холодова, єдиний критерій, за яким Зеленський оцінює роботу команди - це її результативність

Через рік цінності президента і його команди не змінилися, Володимир Зеленський, як і раніше, прямо говорить з депутатами, виправляє кадрові помилки й будує інститути влади за новими стандартами. Про це написав народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов на своїй сторінці в Facebook, підбиваючи підсумки першого року роботи Володимира Зеленського на посаді президента.

"Я знаю Володимира Зеленського особисто декілька років. І я бачу, що його цінності залишилися незмінними. Те, у що він вірить, що говорить і що робить - збігається. Кілька разів президент телефонував мені й ставив питання щодо моєї публічної позиції щодо тих чи інших законопроектів. Мета у нас одна, а розбіжності були засновані на тому, що ми по-різному бачимо шляхи її досягнення. Я можу з ним погоджуватися, можу не погоджуватися - але це завжди пряма розмова. Для мене це цінно", - написав Холодов.

Також Холодов зазначив, що єдиний критерій, за яким Зеленський оцінює роботу команди - це її результативність.

"Один критерій - результат. Є результат - молодець, працюй далі. Ні - не займай місце. Якщо справедливе твердження про те, що риба гниє з голови - я сподіваюся, буде дієвим і зворотний принцип: якщо голова нормальна, то і все інше повинно поступово очиститися", - написав Холодов.

Нардеп вважає, що "Зеленський - чесний боєць, і 90% депутатів у Раді також працюють з повною віддачею, слідують передвиборній програмі і сповідують задекларовані цінності".

Також, на його думку, Зеленський усуває допущені кадрові помилки.

"В якихось галузях потрібні закони прийняті й нові команди сформовані - тому є більш успішні міністерства (зразок Мінцифри) або напряму. А є ті, де кадрова криза, куди людей з сучасним мисленням ще не підібрали. Ну і найнеприємніше - це люди, які не виправдовують очікувань. Вони потрапляють у вертикаль Кабміну не можуть втриматися від спокус влади і великих грошей, які там курсують. І змінюються буквально на очах, починають відмовлятися від задекларованих цінностей і займатися якимось каламутними справами. Я бачив, як кілька разів президент потрапляв у пастку довіри - тому що взагалі нікому не довіряти не вийде, а ті, кому довіряєш, можуть виявитися не надійними", - додав Холодів.

У березні партія "Слуга народу" планувала підбивати підсумки першого півріччя роботи Ради, але у зв'язку з пандемією коронавірусу довелося переглянути стратегію та пріоритети, зазначає нардеп.

"Україна потрапила в ідеальний шторм. На порядку денному одночасно: мир і війна, визволення заручників; іноземні посольства, олігархи та їхні спроби впливати на цілі державні інститути, галузі та регіони; спроба використовувати Україну як розмінну монету в розкладі по імпічменту Трампу і підготовка до другого раунду цієї історії восени; пік виплат за зовнішніми боргами та кредитами, яких понабирали попередні президенти; провокації й трагедії з лісовими пожежами; і, звичайно ж, коронавірус, карантин, світової локдаун і наступний за ним глобальна економічна криза непрогнозованого масштабу Ускладнилися задачі, пріоритети змінилися, невизначеність зростає - як епідеміологічна, так і в економіці. І єдине, що ми всі вже точно зрозуміли - у складній ситуації Україна може покладатися тільки на себе. Так було у 2014 році, так є у 2020-м. Напевно, пандемія і карантин повинні були нагадати багатьом нашим співгромадянам саме про це. І раз вже ми називаємо те, що відбувається в Україні штормом - саме час згадати, що всі ми в одному човні", - резюмував Холодов.

Нагадаємо, раніше нардеп Андрій Холодів звинуватив керівництво Одеської митниці і ГТС в "кришуванні" мінімізаторів.