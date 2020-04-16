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Нардеп Холодов обвинил руководство Одесской таможни и ГТС в "крышевании" минимизаторов

Новости » Энергетика     16.04.2020 - 16:33
Нардеп Холодов обвинил руководство Одесской таможни и ГТС в "крышевании" минимизаторов
Фото: Андрей Холодов (РБК-Украина)

Также Холодов опубликовал данные о занижении в два раза таможенной стоимости партии импорта

Народный депутат, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Андрей Холодов обвинил начальника Одесской таможни Михаила Грибанова и первого заместителя главы Государственной таможенной службы Дениса Шендрика в покрывании схем уклонения от уплаты налогов при оформлении грузов на Одесской таможне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Холодова.

Кроме того, Холодов опубликовал данные о занижении в два раза таможенной стоимости партии импорта, в результате которой государственный бюджет недополучил $24 тысячи налогов и сборов.

"Этот груз - 22 тонны велосипедов - должен был быть оформлен по другому таможенному коду и по другой цене, в два раза выше. В итоге бюджет недополучил 650 тыс. грн", - написал Холодов.

Нардеп утверждает, что это только один пример из огромного количества аналогичных случаев.

"Вообще, источники на Одесской таможне говорят, что, если сейчас взять выборку за месяц и ткнуть пальцем наугад, - попадешь либо на занижение стоимости в разы, либо на поддельные документы, либо на пересорт/перевес. И никто вообще ничего не боится", - написал Холодов.

Напомним, ранее Холодов уже публиковал данные об аналогичных схемах минимизации таможенной стоимости и так называемого "пересорта" на Одесской таможне. В результате в Государственном бюро расследований было открыто несколько уголовных производств.

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