Для спуску води зі ставка-охолоджувача ЗАЕС підрив необов'язковий, - глава "Енергоатому"

Росіяни можуть не підривати ставок-охолоджувач Запорізької атомної електростанції, щоб спустити там воду.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова "Енергоатому" Петро Котін.
"Там є запірна шандора - це такі вертикальні ворота, як на шлюзах, для перекриття води. Вони перекривають потік води з басейну у водосховище. Їх можна або відкрити, або підірвати. Їх можна просто відкрити та злити воду", - розповів Котін.
За його словами, навіть у разі підриву охолоджувача у ставку залишиться "мертвий" рівень води (12,8 метра). Тож вся вода звідти не вийде.
Котін уточнив, що вода потім може сама здренувати в землю, але це відбуватиметься довго - рівень зменшуватиметься на 1 сантиметр на тиждень.
"Тому для спустошення басейну теоретично знадобляться роки", - додав Котін.
Нагадаємо, вчора, 20 червня, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС.
За його словами, зокрема, це стосується й ставка-охолоджувача ЗАЕС. Буданов наголосив, що підрив призведе до значних проблем.
У той же час керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна розповів, що подібне мінування росіяни можуть використовувати як шантаж.
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