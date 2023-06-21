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Для спуску води зі ставка-охолоджувача ЗАЕС підрив необов'язковий, - глава "Енергоатому"

Фото: для спуску води зі ставка-охолоджувача ЗАЕС підрив необов'язковий (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

Росіяни можуть не підривати ставок-охолоджувач Запорізької атомної електростанції, щоб спустити там воду.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова "Енергоатому" Петро Котін.

"Там є запірна шандора - це такі вертикальні ворота, як на шлюзах, для перекриття води. Вони перекривають потік води з басейну у водосховище. Їх можна або відкрити, або підірвати. Їх можна просто відкрити та злити воду", - розповів Котін.

Фото: шандора на ставку-охолоджувачі ЗАЕС (колаж РБК-Україна)

За його словами, навіть у разі підриву охолоджувача у ставку залишиться "мертвий" рівень води (12,8 метра). Тож вся вода звідти не вийде.

Котін уточнив, що вода потім може сама здренувати в землю, але це відбуватиметься довго - рівень зменшуватиметься на 1 сантиметр на тиждень.

"Тому для спустошення басейну теоретично знадобляться роки", - додав Котін.

Додаткове мінування ЗАЕС росіянами

Нагадаємо, вчора, 20 червня, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС.

За його словами, зокрема, це стосується й ставка-охолоджувача ЗАЕС. Буданов наголосив, що підрив призведе до значних проблем.

У той же час керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна розповів, що подібне мінування росіяни можуть використовувати як шантаж.

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