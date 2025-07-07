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Опровергли фейк РФ об "оккупации": морпехи подняли флаг в Дачном на Днепропетровщине

Понедельник 07 июля 2025 12:16
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Опровергли фейк РФ об "оккупации": морпехи подняли флаг в Дачном на Днепропетровщине Фото: Морпехи ВСУ подняли флаг в Дачном на Днепропетровщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские морские пехотинцы из 37-й отдельной бригады подтвердили контроль над селом Дачное на Днепропетровщине, опровергнув очередную дезинформацию россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

Что произошло

6 июля бойцы 2-го батальона морской пехоты обнародовали видео из населенного пункта, где четко видно флаг их бригады, поднятый над Дачным.

Таким образом они опровергли заявления российских пропагандистов о якобы взятии этого села под контроль оккупационных войск.

В ВСУ отмечают, что это не просто символ - это подтверждение полного и безоговорочного контроля Сил обороны над территорией.

Морпехи также заверили, что остаются на своих позициях и готовы сражаться до конца.

"Это четкое напоминание врагу: мы здесь, и мы готовы сражаться до конца! Ни одного метра нашей земли мы не отдадим без боя", - подчеркивают военные.

Публичное видео стало ответом на информационную операцию России, которая в последние дни пыталась продвинуть нарратив об "успехах".

Фейк РФ об "оккупации"

Отметим, что накануне в соцсетях появились видео, опубликованное российскими пропагандистами.

Они подкреплены подписью о том, что войска РФ якобы уже находятся на территории Днепропетровской области, а именно в селе Дачное.

В Генштабе по запросу РБК-Украина сообщили, что данные заявления противника являются неправдой.

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