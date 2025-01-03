Спрощена система оподаткування. У ДПС сказали, на які рахунки платити військовий збір

У Державній податковій службі (ДПС) України розповіли, як сплатити військовий збір (на які рахунки) тим юридичним і фізичним особам, що перебувають на спрощеній системі оподаткування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПС.
У податковій нагадали, що в Україні набув чинності "корегуючий" закон №4113-IX про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів - щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.
Згідно з ним, з 1 січня 2025 року платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплачують військовий збір.
У ДПС уточнили, що для його сплати було відкрито бюджетні рахунки:
При цьому реквізити зазначених рахунків розміщено на головній сторінці порталу Державної податкової служби.
Варто зазначити, що на порталі ДПС доступний також "Податковий календар", який нагадає про крайній день подання тієї чи іншої декларації, або ж сплати внесків (зборів, платежів).
Податковий календар від ДПС (скриншот: tax.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові податки для ФОПів у 2025 році - що змінилось та кому доведеться платити більше.
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