Спрощена система оподаткування. У ДПС сказали, на які рахунки платити військовий збір

Рахунки для сплати військового збору

У податковій нагадали, що в Україні набув чинності "корегуючий" закон №4113-IX про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів - щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Згідно з ним, з 1 січня 2025 року платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплачують військовий збір.

У ДПС уточнили, що для його сплати було відкрито бюджетні рахунки:

юридичним особам (ІІІ група) - за кодом класифікації доходів бюджету 11011800 "Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група)"

(ІІІ група) - за кодом класифікації доходів бюджету 11011800 "Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група)" фізичним особам-підприємцям (ФОПам, платникам єдиного податку) - за кодом класифікації доходів бюджету 11011700 "Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування"

При цьому реквізити зазначених рахунків розміщено на головній сторінці порталу Державної податкової служби.

Варто зазначити, що на порталі ДПС доступний також "Податковий календар", який нагадає про крайній день подання тієї чи іншої декларації, або ж сплати внесків (зборів, платежів).

Податковий календар від ДПС (скриншот: tax.gov.ua)