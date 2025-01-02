У податковій Києва важливі зміни. Що потрібно знати ФОПам перед тим, як подати декларацію
У роботі центрів обслуговування платників Головного управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) в місті Києві сталися зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ГУ ДПС у місті Києві.
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Структурні зміни податкової Києва
З 16 грудня 2024 року для забезпечення ефективного виконання завдань і з метою якісного сервісного обслуговування громадян (платників податків) у Києві розпочали діяльність:
- центр обслуговування платників (ЦОП) Центральної державної податкової інспекції (ДПІ) ГУ ДПС у місті Києві
- центр обслуговування платників (ЦОП) Лівобережної державної податкової інспекції (ДПІ) ГУ ДПС у місті Києві
- центр обслуговування платників (ЦОП) Правобережної державної податкової інспекції (ДПІ) ГУ ДПС у місті Києві
При цьому припинили діяльність:
- ЦОП ДПІ у Голосіївському районі
- ЦОП ДПІ у Дарницькому районі
- ЦОП ДПІ у Деснянському районі
- ЦОП ДПІ у Дніпровському районі
- ЦОП ДПІ в Оболонському районі
- ЦОП ДПІ у Печерському районі
- ЦОП ДПІ у Подільському районі
- ЦОП ДПІ у Святошинському районі
- ЦОП ДПІ у Солом'янському районі
- ЦОП ДПІ у Шевченківському районі
У податковій службі розповіли, що ЦОП Центральної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Києв, вул. Жилянська, 23 а.
Його було створено на базі ДПІ у Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах столиці.
ЦОП №1 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3.
Його було створено на базі ДПІ у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах столиці.
ЦОП №2 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 41.
Його також було створено на базі ДПІ у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах.
ЦОП №1 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9 (вхід - з вул. Котельникова, 14).
Його було створено на базі ДПІ у Святошинському, Подільському, Оболонському та Шевченківському районах столиці.
ЦОП №2 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, просп. Володимира Івасюка, 58.
Його також було створено на базі ДПІ у Святошинському, Подільському, Оболонському та Шевченківському районах.
Центри обслуговування державної податкової інспекції в Києві (інфографіка: kyiv.tax.gov.ua)
"Наша команда продовжує надавати якісні послуги, незалежно від змін у структурі. Працюємо для вас, щоб обслуговування залишалося швидким, зручним", - підсумували у податковій.
Нові терміни подання звітності
У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Київській області розповіли, що з 1 січня 2025 року період подання об'єднаного звіту з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (ВЗ) становитиме місяць замість кварталу.
Це дозволить оперативніше отримувати інформацію:
- про доходи фізичних осіб
- про трудові відносини
- про цивільно-правові договори
Подати декларацію за IV квартал 2024 року українці повинні до 10 лютого 2025 року.
Строки подання звітності за січень 2025 року та наступні місяці - до 20 числа наступного за звітним місяця.
Тим часом юрист, адвокат і громадський діяч Клим Братківський, нагадуючи про ліквідацію в Києві районних ДПІ, наголосив: до того, як подавати річну декларацію, ФОПам необхідно оновити податкові дані (оскільки інакше може виникати помилка і декларація не буде прийматися).
Допис Братківського у Facebook (скриншот: facebook.com/klimetin)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові податки для ФОПів у 2025 році - що зміниться та кому доведеться платити більше.
Читайте також, як закрити ФОП у кілька кліків віддалено (онлайн).
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