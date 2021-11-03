ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Нет спроса. Нидерланды перестанут прививать вакциной AstraZeneca

Новина українською →
Амстердам, Среда 03 ноября 2021 19:00
Нет спроса. Нидерланды перестанут прививать вакциной AstraZeneca Фото: Нидерланды перестанут прививать вакциной AstraZeneca (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Нидерландах больше не будут прививать вакциной AstraZeneca. Поскольку вакцина не поставлялась в страну с лета, а право вакцинацию препаратом имели только люди старше 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

За последние недели в Нидерландах лишь несколько человек записались на вакцинацию препаратом AstraZeneca.

При этом в Нидерландах люди, уже сделавшие первую прививку и записанные на вторую прививку вакциной AstraZeneca, будут привиты препаратом Pfizer.

Совет по здравоохранению Нидерландов еще летом рекомендовал людям, сделавшим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также послужило причиной отказа от покупки вакцин AstraZeneca.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса Нидерланды Вакцинация
NEWS
Катастрофа Ан-12 в России. На борту самолета были двое украинцев, - МИД
Катастрофа Ан-12 в России. На борту самолета были двое украинцев, - МИД
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты