Немає попиту. Нідерланди перестануть прищеплювати вакциною AstraZeneca

У Нідерландах більше не будуть прищеплювати вакциною AstraZeneca. Оскільки вакцина не поставлялася в країну з літа, а право вакцинацію препаратом мали тільки люди старше 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

За останні тижні в Нідерландах лише кілька людей записалися на вакцинацію препаратом AstraZeneca.

При цьому в Нідерландах люди, які вже зробили перше щеплення і записані на друге щеплення вакциною AstraZeneca, будуть щеплені препаратом Pfizer.

Рада з охорони здоров'я Нідерландів ще влітку рекомендувала людям, які зробили перше щеплення AstraZeneca, зробити друге щеплення Pfizer. Це також послужило причиною відмови від покупки вакцин AstraZeneca.