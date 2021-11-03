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Немає попиту. Нідерланди перестануть прищеплювати вакциною AstraZeneca

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Амстердам, Середа 03 листопада 2021 19:00
Немає попиту. Нідерланди перестануть прищеплювати вакциною AstraZeneca Фото: Нідерланди перестануть прищеплювати вакциною AstraZeneca (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Нідерландах більше не будуть прищеплювати вакциною AstraZeneca. Оскільки вакцина не поставлялася в країну з літа, а право вакцинацію препаратом мали тільки люди старше 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

За останні тижні в Нідерландах лише кілька людей записалися на вакцинацію препаратом AstraZeneca.

При цьому в Нідерландах люди, які вже зробили перше щеплення і записані на друге щеплення вакциною AstraZeneca, будуть щеплені препаратом Pfizer.

Рада з охорони здоров'я Нідерландів ще влітку рекомендувала людям, які зробили перше щеплення AstraZeneca, зробити друге щеплення Pfizer. Це також послужило причиною відмови від покупки вакцин AstraZeneca.

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