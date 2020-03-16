Спрос на валютном аукционе превысил предложение от НБУ

Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты в понедельник, 16 марта, продал 130,50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, объявленный объем продажи был 200 млн долларов, а сумма заявок составила 258,90 млн долларов по курсу от 26,37 до 26,56 грн/доллар.

В результате НБУ продал 130,50 млн долларов, средневзвешенный курс составил 26,5425 гривен за доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов для поддержания курса гривны.

По данным центробанка, 139,60 млн долларов было продано на двух аукционах, которые прошли 12 и 13 марта, 39,00 млн долларов - с помощью интервенций по лучшему курсу, 803,00 млн долларов с помощью интервенций по общему курсу.

Отметим, НБУ продает валюту на межбанковском рынке, при этом не меняя тренд, а лишь сглаживая чрезмерные колебания. В течение недели официальный курс доллара к гривне вырос на 4,7% - с 24,92 до 26,09 грн/доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.