НБУ продаст на аукционе еще 200 млн долларов для поддержки гривны

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк проводит уже третий аукцион подряд для стабилизации ситуации

Национальный банк Украины в понедельник, 16 марта, объявил аукцион по продаже валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, на продажу выставлено 200 млн долларов, заявки подаются до 12:30.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов для поддержания курса гривны.

По данным центробанка, 139,60 млн долларов было продано на двух аукционах, которые прошли 12 и 13 марта, 39,00 млн долларов - с помощью интервенций по лучшему курсу, 803,00 млн долларов с помощью интервенций по общему курсу.

Отметим, НБУ продает валюту на межбанковском рынке, при этом не меняя тренд, а лишь сглаживая чрезмерные колебания. В течение недели официальный курс доллара к гривне вырос на 4,7% - с 24,92 до 26,09 грн/доллар.

Напомним, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4-26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.