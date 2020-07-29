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Спрос на новых политиков остался, - социолог

Киев, Среда 29 июля 2020 08:38
Спрос на новых политиков остался, - социолог
Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Ульяна Безпалько

Социолог рассказал, при каких условиях возможна резкая смена рейтингов партий

Спрос на новых политиков и на новый тип политики остался, потому что партия "Слуга народа" его не удовлетворила в полной мере. Серьезное изменение рейтингов возможно при появления новых политических сил.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Он пояснил, что электоральные рейтинги - это не показатель отношения к партии или политика, а сравнение партий и политиков, потому что рейтинги очень зависят от того, кто еще присутствует в списке.

Редко кто-то может положительно относиться ко всем партиям, присутствующим в списке, но он вынужден выбрать из них одну.

"И победа Зеленского, и победа "Слуги народа" в наибольшей степени обязана тому, что в обществе есть потребность не только на "новые лица", а на новый тип политики. Поскольку сейчас в списках во время социологических исследований ставят в основном давно существующие политические партии, то стремительных изменений в рейтингах трудно ожидать", - отметил он.

Напомним, если бы досрочные выборы в Верховную раду состоялись в середине июля 2020 года, в парламент попали бы четыре политические силы.

Отметим, что социолог объяснил, как карантин влияет на рейтинги власти в Украине и во всем мире.

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