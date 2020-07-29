Социолог объяснил, как карантин влияет на рейтинги власти

Фото: люди на карантине (РБК-Украина)

В Украине и многих европейских странах рейтинг власти вырос на фоне карантина

Эпидемия коронавируса и карантинные меры, казалось бы, должны влиять негативно на рейтинги власти. С другой стороны, на них можно списать ряд экономических неудач.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Он говорит, что на самом деле ВВП начал падать еще с января, когда еще не было ни карантина, ни эпидемии в Украине. Но сегодня граждане думают, что причина именно в коронавирусе.

Социолог был удивлен тем, что в Украине и многих европейских странах рейтинг власти вырос на фоне карантина. Это касается и канцлера Германии Ангелы Меркель, и президента Франции Эммануэля Макрона, и президента Владимира Зеленского.

"До введения карантина отношение к Зеленскому хотя и было более позитивным, чем в предыдущих президентов в аналогичный период их каденций, но тенденции повторялись: резкий всплеск и затем постепенный спад. Но, скажем, в апреле по сравнению с февралем доверие к Зеленскому немного выросло. Дальше снова начался спад. Если честно, мне трудно объяснить этот феномен", - сказал он.

По его словам, поскольку ситуация с эпидемией и карантином стала привычной для украинцев, то в дальнейшем она будет играть против власти, но не напрямую.

Напомним, если бы выборы президента Украины состоялись в середине июля 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% граждан.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в начале мая президентский рейтинг Владимира Зеленского составил 37%.