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Попит на нових політиків залишився, - соціолог

Київ, Середа 29 липня 2020 08:38
Попит на нових політиків залишився, - соціолог
Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Уляна Безпалько

Соціолог розповів, за яких умов можлива різка зміна рейтингів партій

Попит на нових політиків та на новий тип політики залишився, бо партія "Слуга народу" його не задовольнила повною мірою. Серйозна зміна рейтингів можлива за появи нових політичних сил.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Він пояснив, що електоральні рейтинги - це не показник ставлення до партії чи до політика, а порівняння партій і політиків, тому що рейтинги дуже залежать від того, хто ще присутній у списку.

Рідко хтось може позитивно ставитися до всіх партій, присутніх у списку, але він змушений вибрати з них одну.

"І перемога Зеленського, і перемога "Слуги народу" найбільшою мірою завдячує тому, що в суспільстві є потреба не лише на "нові обличчя", а на новий тип політики. Оскільки зараз у списках під час соціологічних досліджень ставлять здебільшого давно існуючі політичні партії, то стрімких змін у рейтингах важко очікувати", - зазначив він.

Нагадаємо, якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися в середині липня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири політичні сили.

Зазначимо, соціолог пояснив, як карантин впливає на рейтинги влади в Україні та всьому світі.

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