Спроба росіян промацати оборону. В РНБО відреагували на вкид про "захоплення" Рижівки

"Сумська область. Станом на зараз - це не початок того ж, що було у Харківській області. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження", - заявив Коваленко.

Як відзначив Коваленко, вкид голови Чечні Рамзана Кадирова був ставкою на інформаційну компоненту.

"Порівнювати ситуацію з Харківською областю станом на 08:00 не варто. Чи лишається загроза дій росіян в прикордонні - так", - додав він.

Вкид щодо "окупації" Рижівки

Вчора, 9 червня, Кадиров заявив, що його терористи нібито захопили прикордонне село Рижівка у Сумській області. Як пояснили аналітики DeepState, насправді населений пункт фактично перебуває у "сірій зоні" й туди вже заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ба більше, ситуація в селі не змінювалась від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Також аналітики зауважили, що великої доцільності кидати туди Сили оборони немає, оскільки тоді доведеться контролювати російське Тьоткіно.

"Чи планує ворог провести аналогічну як біля Вовчанська операцію - планує. Чи зробить він це - покаже час", - додали аналітики.