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Попытка россиян прощупать оборону. В СНБО отреагировали на вброс о "захвате" Рыжевки

Фото: Андрей Коваленко, глава "Центра противодействия дезинформации" (facebook.com/elonrvmusk)
Автор: Сергей Пышкин

Активных действий в приграничье Сумской области пока нет. Враг пытался прощупать оборону в направлении Рыжевки, но украинские бойцы нанесли по нему огневое поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя "Центра противодействия дезинформации" Андрея Коваленко.

"Сумская область. По состоянию на сейчас - это не начало того же, что было в Харьковской области. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является «спутником» российского Теткино. Активных действий в приграничье пока нет. Силы обороны ситуацию контролируют, враг получил огневое поражение", - заявил Коваленко. 

Как отметил Коваленко, вброс главы Чечни Рамзана Кадырова был ставкой на информационную компоненту. 

"Сравнивать ситуацию с Харьковской областю по состоянию на 08:00 не стоит. Остается угроза действий россиян в приграничье - да", - добавил он. 

Вброс касаемо "оккупации" Рыжевки

Вчера, 9 июня, Кадыров заявил, что его террористы якобы захватили пограничное село Рыжевка в Сумской области. Как пояснили аналитики DeepState, на самом деле населенный пункт фактически находится в серой зоне и туда уже заходили российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Более того, ситуация в селе не менялась с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Также аналитики отметили, что большой целесообразности бросать туда Силы обороны нет, поскольку тогда придется контролировать российское Теткино. 

"Планирует ли враг провести аналогичную как у Волчанска операцию - планирует. Сделает ли он это - покажет время", - добавили аналитики. 

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