Спроби захопити зазнають фіаско: в ЗСУ пояснили "перфоманси" росіян у Часовому Яру

Російські окупанти заявляють про нібито захоплення Часового Яру в Донецькій області та демонструють відео зі своїми "прапорами". Але в реальності це елемент пропаганди, який коштував росіянам багато життів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на 11-й армійський корпус Збройних сил України, підрозділи якого тримають оборону в Часовому Ярі.
Військові зазначили, що росіяни протягом трьох днів, 27, 28 та 29 липня, в світлий час доби намагалися демонстративно встановлювати свої "ганчірки" в різних районах Часового Яру. За це "добровольцям"-росіянам командири пообіцяли короткострокові відпустки.
"Окупанти встановлювали триколори в районі вогнетривкого комбінату, який фізично вже тривалий час не перебуває під контролем українських сил, а також на тимчасово підконтрольній противнику території району Північний", - зазначили в пресслужбі 11-го АК.
Під час спроби встановити "ганчірку" в районі мікрорайону Шевченко окупанти обстріляли позиції ЗСУ з артилерії.
"Такі "перформанси" російських солдатів проводилися під відеозйомку та, ймовірно, є елементом внутрішньої пропаганди", - сказано у повідомленні.
При цьому вранці 30 липня росіяни спробували штурмувати позиції ЗСУ двома штурмовими групами, кожна з яких складалася із шести одиниць живої сили. Групи підтримували дві бронемашини.
"Проте спроба зазнала фіаско - штурмова група, до складу якої входило щонайменше троє жінок, була зупинена на східних околицях Часового Яру, в районі Північний. Обидві бойові машини були знищені, а особовий склад, який намагався сховатися в навколишній забудові, зазнав суттєвих втрат", - сказано у повідомленні.
В корпусі зазначили, що попри заяви російської пропаганди, Часів Яр залишається під контролем підрозділів ЗСУ. Зокрема в районі міста тримає оборону 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, яка завдає росіянам величезних втрат та відбиває спроби окупантів просунутися далі.
Часів Яр має ключове значення для транспортних маршрутів між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Окупація міста дозволила б окупантам просуватися у бік Краматорська.
Битва за Часів Яр фактично розпочалася ще у квітні 2024 року. За понад рік бойових дій російським окупантам так і не вдалося повністю захопити місто. Внаслідок постійних обстрілів та бомбардувань Часів Яр, як і Торецьк та багато інших українських міст, було практично повністю зруйноване.
На тлі постійних невдач та величезних втрат російське міністерство оборони 31 липня спробувало оголосити, що Часів Яр нібито нарешті був окупований. В ОТУ "Хортиця" висміяли заяви росіян та спростували їхню брехню.
Більше про оборону одного з ключових міст Донеччини - в репортажі РБК-Україна "Тут проходить молодість". Як добровольці тримають Часів Яр".