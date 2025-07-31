Попытки захватить терпят фиаско: в ВСУ объяснили "перфомансы" россиян в Часовом Яре

Военные отметили, что россияне в течение трех дней, 27, 28 и 29 июля, в светлое время суток пытались демонстративно устанавливать свои "тряпки" в разных районах Часового Яра. За это "добровольцам"-россиянам командиры пообещали краткосрочные отпуска.

"Оккупанты устанавливали триколоры в районе огнеупорного комбината, который физически уже длительное время не находится под контролем украинских сил, а также на временно подконтрольной противнику территории района Северный", - отметили в пресс-службе 11-го АК.

При попытке установить "тряпку" в районе микрорайона Шевченко оккупанты обстреляли позиции ВСУ из артиллерии.

"Такие "перформансы" российских солдат проводились под видеосъемку и, вероятно, являются элементом внутренней пропаганды", - сказано в сообщении.

При этом утром 30 июля россияне попытались штурмовать позиции ВСУ двумя штурмовыми группами, каждая из которых состояла из шести единиц живой силы. Группы поддерживали две бронемашины.

"Однако попытка потерпела фиаско - штурмовая группа, в состав которой входило по меньшей мере три женщины, была остановлена на восточных окраинах Часового Яра, в районе Северный. Обе боевые машины были уничтожены, а личный состав, который пытался укрыться в окружающей застройке, понес существенные потери", - сказано в сообщении.

В корпусе отметили, что несмотря на заявления российской пропаганды, Часов Яр остается под контролем подразделений ВСУ. В частности, в районе города держит оборону 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, которая наносит россиянам огромные потери и отражает попытки оккупантов продвинуться дальше.