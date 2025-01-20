Спроби заходу ДРГ зменшились, але загроза залишається, - ДПСУ
Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) та спроби їх заходу зменшились. Водночас загроза для прикордонників залишається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Хоч активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп та спроб їхнього заходу на нашу територію значно менше, ніж це було раніше, але для всіх прикордонних напрямків загроза залишається, і ми фіксуємо спроби таких заходів", - заявив Демченко.
За його словами, Сили оборони розумію загрозу від ДРГ й використовують різноманітні засоби для стеження за місцевістю й запобігання спробам ворога проникнути на територію України. Зокрема воїни використовують безпілотні літальні апарати (БпЛА), щоб вчасно викривати наміри окупантів.
"Окрім того, щоб встановити, де знаходяться наші воїни, де і як побудована наша лінія оборони, диверсанти досить часто намагаються замінувати місцевість для того, щоб в подальшому наші захисники зазнали ураження від цих засобів", - додав він.
Ситуація на фронті
Як відзначав в кінці 2024-го Демченко, російські окупанти намагаються розширити зону впливу у Харківській області. Водночас на той момент активність ворожих ДРГ вже поступово зменшувалась.
Тим часом росіяни активізували штурми на кількох напрямках. Детальніше про те, чого очікувати на фронті у 2025 році - в матеріалі РБК-Україна "Чи зможе Україна найближчим часом стабілізувати фронт і що буде далі з війною".
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