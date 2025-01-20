Попытки захода ДРГ уменьшились, но угроза остается, - ГПСУ
Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и попытки их захода уменьшились. В то же время угроза для пограничников остается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Хотя активности вражеских диверсионно-разведывательных групп и попыток их захода на нашу территорию значительно меньше, чем это было раньше, но для всех приграничных направлений угроза остается, и мы фиксируем попытки таких мероприятий", - заявил Демченко.
По его словам, Силы обороны понимаю угрозу от ДРГ и используют различные средства для слежения за местностью и предотвращения попыток врага проникнуть на территорию Украины. В частности воины используют беспилотные летательные аппараты (БпЛА), чтобы вовремя разоблачать намерения оккупантов.
"Кроме того, чтобы установить, где находятся наши воины, где и как построена наша линия обороны, диверсанты довольно часто пытаются заминировать местность для того, чтобы в дальнейшем наши защитники получили поражение от этих средств", - добавил он.
Ситуация на фронте
Как отмечал в конце 2024-го Демченко, российские оккупанты пытаются расширить зону влияния в Харьковской области. В то же время на тот момент активность вражеских ДРГ уже постепенно уменьшалась.
Между тем россияне активизировали штурмы на нескольких направлениях. Подробнее о том, чего ожидать на фронте в 2025 году - в материале РБК-Украина "Сможет ли Украина в ближайшее время стабилизировать фронт и что будет дальше с войной".
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