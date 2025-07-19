Спроби ворожих ДРГ проникнути в Покровськ завершуються поразкою, - ОТУ "Донецьк"

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб.

Також українські воїни знешкодили сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 163 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 112 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.