Силы обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия в городе Покровск Донецкой области.

Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Донецк", цель операций - выявление и обезвреживание диверсионно-разведывательных групп противника.

По официальной информации, ситуация в городе полностью контролируется украинскими военными.

Все попытки врага проникнуть в Покровск завершаются поражениями - диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

Подразделения Сил обороны оперативно реагируют на любые угрозы, обеспечивая безопасность местного населения, которое остается в городе, несмотря на сложную ситуацию.

Командование призывает граждан сохранять спокойствие, соблюдать режим информационной тишины.