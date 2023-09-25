Спроби російських контратак під Бахмутом та Оріховим провалилися, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, за останній тиждень російські війська зробили узгоджені зусилля щодо проведення локальних контратак проти наступу українських сил як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках.

"В обох районах українські сили відбили атаки Росії та зберегли контроль над нещодавно звільненою територією", - йдеться у повідомленні.

Коментарі, опубліковані російською військовою спільнотою, свідчать про крайнє розчарування серед тих, хто брав участь у цих контратаках, особливо в районі Бахмута, з повідомленнями про "непродумані" наступи, відсутність артилерійської підтримки та тяжкі втрати.

За даними британської розвідки, протягом останніх дев'яти місяців російські війська в Україні довели свою здатність проводити рішучі оборонні операції.

"Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальні можливості у наступі. Командирам доводиться важко організовувати складні спільні дії, концентрувати достатні артилерійські боєприпаси і підтримувати високий моральний і наступальний дух", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка. ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення російських військ та їх ліній постачання.

Раніше британська розвідка пояснила нездатність росіян наступати: відсутність ротації мобілізованих у російській армії знижує їхній моральний дух, а непідготовлені частини неспроможні до наступу.