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Попытки российских контратак под Бахмутом и Ореховом провалились, - британская разведка

Фото: Российская армия провалила попытки контратака под Бахмутом и Ореховом (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Попытки войск отбить освобожденные ВСУ территории под Бахмутом и Ореховом провалились. Российская армия способна обороняться, но не может наступать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, за последнюю неделю российские войска предприняли согласованные усилия по проведению локальных контратак против наступающих украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях.

"В обоих районах украинские силы отразили атаки России и сохранили контроль над недавно освобожденной территорией", - говорится в сообщении.

Комментарии, опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о крайнем разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках, особенно в районе Бахмута, с сообщениями о "непродуманных" наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и тяжелых потерях.

По данным британской разведки, за последние девять месяцев российские войска в Украине доказали свою способность проводить решительные оборонительные операции.

"Однако они продолжают демонстрировать лишь минимальные возможности в наступлении. Командирам приходится с трудом организовывать сложные совместные действия, концентрировать достаточные артиллерийские боеприпасы и поддерживать высокий моральный и наступательный дух", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещеевка. ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения российских войск и их линий снабжения.

Ранее британская разведка объяснила неспособность россиян наступать: отсутствие ротации мобилизованных в российской армии снижает их моральный дух, а неподготовленные части не готовы к наступлению.

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