Попытки окружить Бахмут и окопы в Крыму: актуальные карты боев

Россияне пытаются оцепить Бахмут и продолжают обстрелы по всей линии фронта. ВСУ бьют им по тылам и отбивают атаки противника.

Контрнаступление ВСУ на западе Луганской области

С 24 по 25 ноября российские войска совершили ограниченные контратаки для возвращения утраченных позиций к северо-западу от Сватового. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 24 ноября сообщил, что российские войска продолжают попытки отразить позиции вокруг Купянска. 25 ноября украинский Генштаб отметил, что их войска отразили российские атаки на Стельмаховку.

Российские источники также широко утверждали, что российские войска начали наступление на Новоселовское 24 ноября, а российские войска вошли в населенный пункт и начали укреплять позиции 25 ноября, чтобы перекрыть доступ украинцев к трассе P07, которая проходит в Сватове.

24 ноября российский военный корреспондент опубликовал фотографии российских окопов и бетонных укреплений "Зубы дракона" в районе Сватового, отметив, что артиллерийские подразделения Западного военного округа РФ в составе мобилизованных новобранцев держат оборону Кременной. Российские источники продолжают подчеркивать плохие условия и болотистый рельеф в этом районе, хотя глубокое замерзание, которое, по прогнозам, наступит примерно через неделю, скорее всего, ускорит темп операций.

Российские источники утверждали, что 24 и 25 ноября украинские войска продолжали контрнаступление на Кременную. Минобороны России и другие российские источники сообщили, что украинские силы безуспешно пытались наступать на Краснопоповку и Площадку. Украинский Генштаб также отметил, что российские войска пытались наступать в направлении Дибровы. Российские источники продолжали утверждать, что украинские силы наносят удары по российским тылам по линии Сватово-Кременная между 24 и 25 ноября.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в Донецкой области. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов 24 ноября заявил, что российские войска сосредотачивают усилия в районе Северска, Бахмута и Авдеевки с целью оцепления Бахмута. Громов заявил, что за прошедшую неделю на Донбассе произошло 290 боевых столкновений, из них 90 – в районе Бахмута. Громов заявил, что сложная ситуация в районе Бахмута и что российские силы также неоднократно пытались прорвать украинскую оборону в районе Невельского.

24 и 25 ноября русские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Бахмута, у Белогоровки, Яковлевки и Бахмутского, Андреевки, Клещиевки, Озаряновки и Опросного.

24 ноября российские источники утверждали, что близ Бахмута идут тяжелые позиционные бои и что русские войска установили контроль над новыми позициями на юго-восточной окраине города. Тогда же российские источники также сообщили, что российские войска завершили зачистку Майорска, к югу от Бахмута.

Возможно, влиятельные российские деятели пытаются создать информационные условия для дальнейшего медленного продвижения российских наступательных операций в районе Бахмута. Так, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что запрещает своим бойцам давать интервью о ситуации в районе Бахмута, а также, что разглашение желаемого за действительное в российских СМИ вводит в заблуждение российских военнослужащих и негативно влияет на операции в этом районе.

Пригожин также заявил, что задача формирований группы "Вагнера" в этом районе состоит не в том, чтобы взять Бахмут, а наоборот, деградировать украинские силы и их боевой потенциал.

Недавние комментарии Пригожина противоречат предварительной оценке ISW о том, что силы группы "Вагнера" преувеличивают территориальные достижения вокруг Бахмута и свою ответственность за эти достижения, чтобы еще больше отличить себя от прокси и обычных российских сил. ISW также ранее отмечала, что силы группы "Вагнера" не добились значительных успехов вокруг Бахмута с июня. Возможно, Пригожин устанавливает информационные условия, чтобы защитить себя и ЧВК "Вагнера" от критики о том, что результаты их многомесячного наступления на Бахмут не отвечают постоянным заявлениям об их успехе и оперативной важности в этом районе.

24 и 25 ноября русские войска продолжали наступательные действия в районе Авдеевки. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска 24 и 25 ноября отразили наступление россиян в 37 км юго-западнее Авдеевки в районе Красногоровки, Марьинки, Первомайского и Новомихайловки. Российские военные блоггеры также утверждали, что 24 и 25 ноября российские войска проводили наступательные действия в 10 км к юго-западу от Авдеевки вблизи Водяного.

24 и 25 ноября Генштаб Украины сообщил, что российские войска ведут активные оборонные действия на западе Донецкой и Востоке Запорожской областей. Министерство обороны России утверждает, что в эти дни российские войска отразили украинские контратаки в районе Новомихайловки, Новодонецкого, Владимировки, Павловки и Времовки на западе Донецкой области и вблизи Новодаровки и Левадного на востоке Запорожской области в пределах 91 км юго-западнее Донецка. В Генштабе Украины сообщили, что в этот же период русские войска продолжали регулярный огонь по косвенной наводке вдоль линии столкновения в Донецкой и на востоке Запорожской областей.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские войска продолжают перемещение военнослужащих и техники в Мариуполь и через него. Он сообщил, что 25 ноября в Мариуполь начали прибывать русские военные подкрепления из Херсонской области.

Ситуация на юге Украины

24 и 25 ноября российские войска продолжали возводить оборонительные позиции и возводить укрепления в Херсонской области к югу от реки Днепр. Украинский Центр Сопротивления сообщил, что российские власти завозят гражданских лиц из Мариуполя для строительства укреплений в восточной Херсонской области, что указывает на то, что российским войскам в этом районе не хватает количества мобилизованного персонала, необходимого для строительства укреплений в скоростях и масштабах, желаемых руководством. .

"Принуждение гражданских граждан Украины к выполнению военных задач от имени российских кафиров, в том числе к строительству фортификационных сооружений, будет нарушением статьи 40 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отмечают аналитики.

25 ноября российский военный блоггер заявил, что российская диверсионно-разведывательная группа совершила короткий налет на украинские позиции на правом берегу реки Днепр в Антоновке, но это утверждение маловероятно, и ISW не может подтвердить достоверность этого сообщения.

Украинские и российские источники сообщали, что украинские силы наносили удары по российским войскам вдоль восточного берега реки Днепр в районе Новой Каховки, Каховки и Любимовки, а также в российском тылу в Чаплинке и Скадовске.

Представитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрей Черняк заявил, что российские войска создают оборонные районы вдоль админграницы Херсонской области и Крыма, в том числе на двух участках на севере Джанкойского района. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что российские войска усиливают милитаризацию Арабатской косы восточнее основного Крымского полуострова и Перекопского перешейка и сконцентрировали на косе военные вертолеты и мобилизованный персонал.

24 и 25 ноября российские войска продолжили обычные артиллерийские, ракетные и ракетные обстрелы западнее Гуляйполя, а также в Николаевской и Днепропетровской областях. Также украинские и российские источники утверждают, что российские войска нанесли удары по г. Запорожье, Очаков Николаевской области, Никополь и Марганец Днепропетровской области.

Также аналитики отмечают, что в России, скорее всего, проведут вторую волну "долевой мобилизации", а пока проблемы с обеспечением армии прорываются в инфопространство россиян.