Спроби окупантів просунутися в Бахмуті знову зазнали краху, - DeepState

В Донецькій області російські окупанти вчергове провалили спробу просунутися в Бахмуті, при цьому в Соледарі, де українські захисники продовжують тримати оборону, фіксується просування противника.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на дані ресурсу DeepState .

На Бахмутському напрямку точаться бої в районі Кліщіївки. Сили оборони України запобігли черговим спробам російських загарбників просунутися в Бахмуті, і окупанти знову зазнали краху.

"Зафіксовано просування ворога в Соледарі. Ворог тисне на пд-зх околиці Соледару та на Красну Гору. Рекомендуємо очікувати офіційних повідомлень з приводу ситуації в місті та утриматися від теорій і припущень", - йдеться у публікації.

На Авдіївському напрямку війська РФ зібрали сили та розпочали новий наступ на Первомайське.

Ситуація на інших напрямках

На Сватівській ділянці фронту продовжуються позиційні бої.

На Запорізькому і Таврійському напрямах - без змін. Також не зафіксовано змін і на півночі країни біля кордону з Білоруссю, куди з РФ було перекинуто черговий ешелон з технікою та особовим складом.