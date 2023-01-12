Попытки оккупантов продвинуться в Бахмуте снова потерпели крах, - DeepState

В Донецкой области российские оккупанты в очередной раз провалили попытку продвинуться в Бахмуте, при этом в Соледаре, где украинские защитники продолжают держать оборону, фиксируется продвижение противника.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на данные ресурса DeepState .

На Бахмутском направлении продолжаются бои в районе Клещиевки. Силы обороны Украины пресекли очередные попытки российских захватчиков продвинуться в Бахмуте, и оккупанты снова потерпели там крах.

"Зафиксировано продвижение врага в Соледаре. Враг давит на юго-западной окраине Соледара и на Красную Гору. Рекомендуем ожидать официальных сообщений по поводу ситуации в городе и воздержаться от теорий и предположений", - говорится в публикации.

На Авдеевском направлении войска РФ собрали силы и начали новое наступление на первомайское.

Ситуация на других направлениях

На Сватовском участке фронта продолжаются позиционные бои.

На Запорожском и Таврическом направлениях - без изменений. Также не зафиксированы изменения и на севере страны около границы с Беларусью, куда из РФ был переброшен очередной эшелон с техникой и личным составом.