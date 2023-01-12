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Попытки оккупантов продвинуться в Бахмуте снова потерпели крах, - DeepState

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Четверг 12 января 2023 03:16
Попытки оккупантов продвинуться в Бахмуте снова потерпели крах, - DeepState Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области российские оккупанты в очередной раз провалили попытку продвинуться в Бахмуте, при этом в Соледаре, где украинские защитники продолжают держать оборону, фиксируется продвижение противника.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на данные ресурса DeepState.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в районе Клещиевки. Силы обороны Украины пресекли очередные попытки российских захватчиков продвинуться в Бахмуте, и оккупанты снова потерпели там крах.

"Зафиксировано продвижение врага в Соледаре. Враг давит на юго-западной окраине Соледара и на Красную Гору. Рекомендуем ожидать официальных сообщений по поводу ситуации в городе и воздержаться от теорий и предположений", - говорится в публикации.

Попытки оккупантов продвинуться в Бахмуте снова потерпели крах, - DeepState

На Авдеевском направлении войска РФ собрали силы и начали новое наступление на первомайское.

Попытки оккупантов продвинуться в Бахмуте снова потерпели крах, - DeepState

Ситуация на других направлениях

На Сватовском участке фронта продолжаются позиционные бои.

На Запорожском и Таврическом направлениях - без изменений. Также не зафиксированы изменения и на севере страны около границы с Беларусью, куда из РФ был переброшен очередной эшелон с техникой и личным составом.

Напомним, что в Соледаре продолжаются ожесточенные бои, однако ВСУ и дальше контролируют ситуацию.

Еще прошлым утром россияне заявили о якобы "взятии" города, однако спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг очередной фейк оккупантов.

Добавим, что 11 января Госпогранслужба Украины опубликовала видео, как в Соледаре военные уничтожили группу "вагнеровцев" из крупнокалиберных пулеметов. Также украинский солдат рассказал CNN о ситуации в Соледаре.

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