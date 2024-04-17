Спроба втручання у вибори ЄС. Бельгія та Чехія закликають до нових санкцій проти Росії

Голови бельгійського та чеського урядів наголосили, що з огляду на останні викриття російський режим "намагається вплинути на майбутні європейські вибори та посилити проросійський наратив у новому Європарламенті".

Вони висловили намір порушити питання російського впливу на зустрічі лідерів ЄС, тому що "ми просто не можемо дозволити Росії зійти з рук такий кричущий напад на наші демократичні інститути та принципи".

"У зв'язку з цим настав час запровадити новий режим обмежувальних заходів ЄС, спрямований на протидію зловмисній діяльності Росії", - наголошують Де Кроо та Фіала.

Окрім того, вони зазначили, що лідери ЄС повинні вивчити, чи дозволяють мандати Європейської прокуратури та Європейського бюро по боротьбі з шахрайством переслідувати це втручання в судовому порядку.

"Якщо це не так, ми не повинні виключати розширення цих мандатів, щоб дозволити таке переслідування в майбутньому", - додали прем'єри.