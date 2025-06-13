Спроба УЗ ввести додаткову надбавку на перевезення вантажів у порти - порушення норм ЄС, - ФРТУ

Тобто створення дискримінаційної надбавки на перевезення в окремі морські порти, перш за все - в напрямку Великої Одеси.

"Ця ініціатива - не просто технічне рішення щодо тарифної моделі. Це симптом набагато глибшої проблеми: спроба державної монополії керувати ринком, переслідуючи власні цілі, без врахування принципів добросовісної конкуренції, економічної логіки та національних інтересів", - зауважив Климпуш.

Він зауважив, що в УЗ ініціативу пояснили ідеєю "стимулювати використання малозавантажених портів". Але насправді монополіст пропонує створити вибіркове тарифне регулювання, яке порушує сам принцип рівності доступу до інфраструктури.

Тобто, УЗ пропонує відійти від класичної тарифної логіки, де вартість перевезення формується на основі чітких і зрозумілих факторів - відстані, собівартості, обсягу, - і замість цього застосувати "підвищуючі коефіцієнти" залежно від порту призначення. І бізнес, який возить продукцію на експорт через найбільш ефективні маршрути - наприклад, в напрямку Чорного моря - змушений буде платити більше просто за те, що користується конкурентним коридором, каже голова ФРТУ.

"Це є де-факто формою вибіркової дискримінації, яка не має нічого спільного з тарифною справедливістю чи ринковими підходами. Більше того, вона створює прецедент ручного управління тарифами, де не ринок, а адміністративне рішення визначає, який маршрут буде "вигідним", а який - "штучно невигідним". Чи є прецеденти подібного регулювання в європейській транспортній політиці? Ні. Чи узгоджується це з принципами недискримінаційного доступу до інфраструктури? Абсолютно ні. Чи матиме це наслідки для української економіки? Однозначно - негативні і масштабні", - наголосив Климпуш.

Він нагадав, що експортери - і промислові, і аграрні - розраховують логістику, виходячи з реальної ефективності маршрутів, інфраструктурних можливостей, близькості до портів та термінів доставки.

"Запровадження надбавок до тарифів на основі напрямку - це штраф за раціональність. Це збільшує собівартість продукції, знижує конкурентоздатність українського експорту, і, в підсумку, - підриває валютні надходження держави", - акцентував голова ФРТУ.