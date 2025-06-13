Попытка УЗ ввести дополнительную надбавку на перевозку грузов в порты - нарушение норм ЕС, - ФРТУ

То есть создание дискриминационной надбавки на перевозки в отдельные морские порты, прежде всего - в направлении Большой Одессы.

"Эта инициатива - не просто техническое решение по тарифной модели. Это симптом гораздо более глубокой проблемы: попытка государственной монополии управлять рынком, преследуя собственные цели, без учета принципов добросовестной конкуренции, экономической логики и национальных интересов", - отметил Климпуш.

Он отметил, что в УЗ инициативу объяснили идеей "стимулировать использование малозагруженных портов". Но на самом деле монополист предлагает создать выборочное тарифное регулирование, которое нарушает сам принцип равенства доступа к инфраструктуре.

То есть, УЗ предлагает отойти от классической тарифной логики, где стоимость перевозки формируется на основе четких и понятных факторов - расстояния, себестоимости, объема, - и вместо этого применить "повышающие коэффициенты" в зависимости от порта назначения. И бизнес, который возит продукцию на экспорт через наиболее эффективные маршруты - например, в направлении Черного моря - вынужден будет платить больше просто за то, что пользуется конкурентным коридором, говорит глава ФРТУ.

"Это де-факто форма выборочной дискриминации, которая не имеет ничего общего с тарифной справедливостью или рыночными подходами. Более того, она создает прецедент ручного управления тарифами, где не рынок, а административное решение определяет, какой маршрут будет "выгодным", а какой - "искусственно невыгодным". Есть ли прецеденты подобного регулирования в европейской транспортной политике? Нет. Согласуется ли это с принципами недискриминационного доступа к инфраструктуре? Абсолютно нет. Будут ли это иметь последствия для украинской экономики? Однозначно - негативные и масштабные", - подчеркнул Климпуш.

Он напомнил, что экспортеры - и промышленные, и аграрные - рассчитывают логистику, исходя из реальной эффективности маршрутов, инфраструктурных возможностей, близости к портам и сроков доставки.

"Введение надбавок к тарифам на основе направления - это штраф за рациональность. Это увеличивает себестоимость продукции, снижает конкурентоспособность украинского экспорта, и, в итоге, - подрывает валютные поступления государства", - акцентировал председатель ФРТУ.