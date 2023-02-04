Спроба РФ інтегрувати окуповані райони України не має сенсу, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, російські військові офіційно включили окуповані території України до свого Південного військового округу. Зокрема, 3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАРС повідомило, що так звані "ДНР" та "ЛНР", Запорізька та Херсонська області передаються під командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону.

Це слідує за січневою заявою міністра оборони Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самостійних угруповань військ" в Україні.

За даними британської розвідки, цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію.

"Однак навряд чи це вплине на кампанію - наразі Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, генерал Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії та нещодавно призначений командувачем військ в Україні розпочав свою діяльність з підвищення повсякденної дисципліни у військах.