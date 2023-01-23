Спроба заборонити бороди в армії викликала глузування з Герасимова, - британська розвідка

Генерал Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії та нещодавно призначений командувачем військ в Україні розпочав свою діяльність з підвищення повсякденної дисципліни у військах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, відколи він прийняв командування, офіцери намагалися заборонити неформальну форму, поїздки на цивільних автомобілях, використання мобільних телефонів і нестандартні стрижки.

За даними британської розвідки, заходи зустріли скептично. Одні з найбільших глузувань викликали спробами покращити стандарти гоління солдатів. Офіційні особи т.зв. "ДНР" назвали розстановку пріоритетів "фарсом". Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин розкритикував військове керівництво, заявивши, що "війна - час активних та сміливих, а не голених".

"Російські сили продовжують стикатися з оперативним глухим кутом і тяжкими втратами. Те, що Герасимов приділяє першорядну увагу в основному другорядним нормативним актам, ймовірно, підтвердить побоювання багатьох його скептиків у Росії. Разом з міністром оборони Сергієм Шойгу його все частіше вважають відірваним від реальності і на презентації, а не на суті справи", - наголошують у Міноборони Британії.