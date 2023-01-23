ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спроба заборонити бороди в армії викликала глузування з Герасимова, - британська розвідка

Новость на русском →
Москва, Понеділок 23 січня 2023 09:22
Спроба заборонити бороди в армії викликала глузування з Герасимова, - британська розвідка Фото: Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Генерал Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії та нещодавно призначений командувачем військ в Україні розпочав свою діяльність з підвищення повсякденної дисципліни у військах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, відколи він прийняв командування, офіцери намагалися заборонити неформальну форму, поїздки на цивільних автомобілях, використання мобільних телефонів і нестандартні стрижки.

За даними британської розвідки, заходи зустріли скептично. Одні з найбільших глузувань викликали спробами покращити стандарти гоління солдатів. Офіційні особи т.зв. "ДНР" назвали розстановку пріоритетів "фарсом". Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин розкритикував військове керівництво, заявивши, що "війна - час активних та сміливих, а не голених".

"Російські сили продовжують стикатися з оперативним глухим кутом і тяжкими втратами. Те, що Герасимов приділяє першорядну увагу в основному другорядним нормативним актам, ймовірно, підтвердить побоювання багатьох його скептиків у Росії. Разом з міністром оборони Сергієм Шойгу його все частіше вважають відірваним від реальності і на презентації, а не на суті справи", - наголошують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Москва планує відправити недороблені танки "Армата" на фронт у пропагандистських цілях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, - Генштаб
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни