Попытка РФ интегрировать оккупированные районы Украины лишена смысла, - британская разведка

Как отмечается в сводке, российские военные официально включили оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ. В частности, 3 февраля 2023 года российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что так называемые "ДНР" и "ЛНР", Запорожская и Херсонская области передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

Это следует за январским заявлением министра обороны Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание "самостоятельных группировок войск" в Украине.

По данным британской разведки, этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать недавно оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию.

"Однако вряд ли это окажет непосредственное влияние на кампанию - в настоящее время Россия развертывает силы со всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки , генерал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба России и недавно назначенный командующим войсками в Украине начал свою деятельность по повышению повседневной дисциплины в войсках.