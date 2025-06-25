Спроба держперевороту в Сербії: заарештовано кілька людей

У Сербії заарештували шістьох осіб, підозрюваних у плануванні "насильницької зміни влади".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".
"Є підозра, що 21 червня вони зустрілися в готелі в Кралево з метою планування насильницької зміни влади в Республіці Сербії та організації нападів на представників державних установ, фізичних нападів на співробітників поліції з метою їхнього роззброєння, насильницьких вторгнень у будівлю уряду Республіки Сербії та інші установи", - йдеться в повідомленні поліції.
За даними правоохоронних органів, під час розслідування з'ясувалося, що в Сербії планували напад з оголошенням про застосування зброї на місцеві ЗМІ:
За даними Вищої прокуратури Белграда, затримані особи збиралися не повертатися додому доти, доки не "вб'ють або не знищать" представників державних установ.
За версією обвинувачення, в одного з них знайшли під час обшуків пістолет, а в ще одного - арбалет. Їх мають доставити до Вищої прокуратури Белграда протягом 48 годин. Обшуки в ще кількох місцях тривають.
У Сербії вже давно зростають невдоволення щодо дій місцевої влади. У листопаді 2024 року в одному з міст країни сталася залізнична катастрофа, яка забрала життя людей. Через це почався мітинг у Белграді.
Наприкінці січня 2025 року президент країни Александр Вучич допустив імовірність проведення дострокових парламентських виборів. У березні він заявив про готовність провести вибори за умови того, що цього вимагатиме опозиція.
Тоді ж парламент Сербії відправив уряд у відставку після студентських протестів, викликаних обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді.
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