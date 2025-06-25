Спроба держперевороту в Сербії: заарештовано кілька людей

"Є підозра, що 21 червня вони зустрілися в готелі в Кралево з метою планування насильницької зміни влади в Республіці Сербії та організації нападів на представників державних установ, фізичних нападів на співробітників поліції з метою їхнього роззброєння, насильницьких вторгнень у будівлю уряду Республіки Сербії та інші установи", - йдеться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронних органів, під час розслідування з'ясувалося, що в Сербії планували напад з оголошенням про застосування зброї на місцеві ЗМІ:

Радіо і телебачення Сербії;

Hepi;

Informer.

За даними Вищої прокуратури Белграда, затримані особи збиралися не повертатися додому доти, доки не "вб'ють або не знищать" представників державних установ.

За версією обвинувачення, в одного з них знайшли під час обшуків пістолет, а в ще одного - арбалет. Їх мають доставити до Вищої прокуратури Белграда протягом 48 годин. Обшуки в ще кількох місцях тривають.