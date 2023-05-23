Спроба №2. УЗ повертає стару послугу в поїздах, про яку мало хто пам'ятає

Повідомляється, що наразі розробляють IT-рішення, після чого будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також УЗ проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Голова правління УЗ Євген Лященко зазначив, що залізничники вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі.

"Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища", - сказав він.

Тому було вирішено протестувати модель жіночих купе протягом кількох місяців та разом з громадою і спеціалістами ухвалити рішення щодо масштабування. Так, це буде залежати від реального попиту та відгуків.

На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо купити тільки через мобільний застосунок УЗ.

Послуга вже існувала

У 2010 році "Укрзалізниця" вже вводила таку послугу, але вона не мала попиту, оскільки була доступною лише в касах. Жіночі купе вводили в експериментальному режимі на кількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводили в дорозі багато часу.

При цьому зауважують, що усі нові та модернізовані вагони УЗ - це близько 15% - наразі обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.

Для чого потрібні жіночі купе

Тему жіночих купе почали активно обговорювати у соцмережах після публікації однієї жінки у Twitter, в якій вона розповіла про поїздку разом із трьома чоловіками, але хвилювалася через свою безпеку й тому перейшла до іншого купе. Тоді вона закликала УЗ зробити окремі купе для жінок.

Після цього на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків в поїздах.