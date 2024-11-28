Спроб РФ посіяти страх може бути ще більше: Зеленський звернувся до українців

Росія може продовжити спроби залякати українців можливими ударами. Але треба виявити стійкість, щоб пройти через такі погрози.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Це тверде правило - правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх і зневіру в Україні. Нам усім потрібна стійкість, щоб усе це пройти. І потрібна єдність - з усіма партнерами", – додав Зеленський.
За словами президента, російський диктатор Володимир Путін зараз залякує та намагається зламати та похитнути кожного окремо, оскільки більше він нічого не вміє.
"І він має програти зараз. У всьому. І це буде безпечним для всіх", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, російський диктатор Володимир Путін пригрозив, що РФ знову може вдарити по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Горішник" .
За його словами, Генштаб та Міноборони РФ вже визначає ймовірні цілі для атаки.
У МЗС у відповідь на такі погрози наголосили, що Росія повільно, але вірно перетворюється на другу Північну Корею.
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